السيطرة على حريق ضخم بمخلفات منشآت صحية وسياحية بالطريق الدائري بالغردقة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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تمكنت أجهزة مجلس مدينة الغردقة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب بمخلفات منشآت صحية وسياحية على الطريق الدائري شمال مدينة الغردقة، دون خسائر بشرية، وتم إخماد الحريق، وإعادة فتح الطريق.

كان تلقى اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، إخطار من اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، يفيد بأنه أثناء المتابعة الميدانية، تلاحظ وجود حريق بالطريق الدائري الأوسط شمال مدينة الغردقة.

وعلى الفور، دفع اللواء حامد أحمد بمعدات مجلس المدينة وتمت السيطرة على الحريق، الذي شب في أرض فضاء على الطريق، بسبب إلقاء مخلفات تابعة لأحد المنشآت الصحية والسياحية بشمال مدينة الغردقة، ومنع امتداده على الطريق وتم السيطرة عليه دون خسائر بشرية، وتم عمل محضر بالواقعة، وجار اتخاذ اللازم.

وأكد اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة، على ضرورة المتابعة على الطريق الدائري، والتصدي لأي سيارة تلقى المخلفات في الطريق العام، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف، وتحرير محضر بيئي وغرامه مالية.

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