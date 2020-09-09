نجمي ريال مدريد يرفضان الرحيل هذا الصيف

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:15 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements

رفض نجمي نادي ريال مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم خروجهم من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.


وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن زيدان قد بلغ إدارة نادي ريال مدريد الإسباني رغبته فى التخلص من اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل والمهاجم ماريانو دياز هذا الصيف.


وأضافت التقارير أن اللاعبان لا يرغبان فى الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.


يذكر أن زيدان تحدث مع ثنائي الفريق وأكد لهم أنهما خارج حسابته فى الموسم الجديد.

أخبار تهمك

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 9 ساعات

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ يوم

مفاجأة.. أحمد الشيخ يتخذ قرار جديد بشأن الرحيل عن الأهلي

منذ أقل من ساعة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

منذ 35 دقيقة

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

نجمي ريال مدريد يرفضان الرحيل هذا الصيف

منذ ساعة

محمد العاصي يكشف كواليس مشادته مع أحمد فتحي

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 14 ساعة

نصر عزام يكشف مفاجأة بشأن عقد ميسي مع شركة أديداس

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 19 ساعة

وزير التربية والتعليم: "السناتر.. مرض سنقضي عليه"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:45 ص

برشلونة يحدد صفقة مفاجأة لضمها هذا الصيف

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

09:39 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

11:01 م

مفاجأة.. أحمد الشيخ يتخذ قرار جديد بشأن الرحيل عن الأهلي

05:30 ص

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟