نجمي ريال مدريد يرفضان الرحيل هذا الصيف

رفض نجمي نادي ريال مدريد الإسباني الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية رغم خروجهم من حسابات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق.





وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن زيدان قد بلغ إدارة نادي ريال مدريد الإسباني رغبته فى التخلص من اللاعب الدولي الويلزي جاريث بيل والمهاجم ماريانو دياز هذا الصيف.





وأضافت التقارير أن اللاعبان لا يرغبان فى الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





يذكر أن زيدان تحدث مع ثنائي الفريق وأكد لهم أنهما خارج حسابته فى الموسم الجديد.