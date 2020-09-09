محمد العاصي يكشف كواليس مشادته مع أحمد فتحي

محمد العاصي يكشف كواليس مشادته مع أحمد فتحي
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:01 ص
حسام مجدي
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كشف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني تفاصيل مشادته مع أحمد فتحي لاعب الأهلي التي حدثت خلال مباراة بيراميدز والفريق الأحمر في بطولة الدوري من قبل.
وكان أحمد فتحي
دخل في مشادة كلامية مع محمد العاصي وقت تولي الأخير منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز
خلال مباراة الفريقين.
وقال العاصي في
مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش: "فوجئت بهجوم بعض جماهير الأهلي على عمر جابر
عقب نهاية المباراة بفوز بيراميدز، وهو ما دفعني لمناقشة الجماهير لماذا توجيه السباب
للاعب".
وسرد: "فوجئت
بإندفاع أحمد فتحي اتجاهي للمشاجرة معي، بسبب حديثي مع جماهير ناديه".
واختتم:
"علاقتي بأحمد فتحي جيدة وأعلم أن رد فعله نتيجة ضغوط وعصبية زائدة كما هو
الحال بالنسبة لي في ذلك الوقت".