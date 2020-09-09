محمد العاصي يكشف كواليس مشادته مع أحمد فتحي

كشف محمد جمال العاصي المدير التنفيذي لنادي ألميريا الإسباني تفاصيل مشادته مع أحمد فتحي لاعب الأهلي التي حدثت خلال مباراة بيراميدز والفريق الأحمر في بطولة الدوري من قبل.

وكان أحمد فتحي دخل في مشادة كلامية مع محمد العاصي وقت تولي الأخير منصب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز خلال مباراة الفريقين.

وقال العاصي في مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش: "فوجئت بهجوم بعض جماهير الأهلي على عمر جابر عقب نهاية المباراة بفوز بيراميدز، وهو ما دفعني لمناقشة الجماهير لماذا توجيه السباب للاعب".

وسرد: "فوجئت بإندفاع أحمد فتحي اتجاهي للمشاجرة معي، بسبب حديثي مع جماهير ناديه".

واختتم: "علاقتي بأحمد فتحي جيدة وأعلم أن رد فعله نتيجة ضغوط وعصبية زائدة كما هو الحال بالنسبة لي في ذلك الوقت".