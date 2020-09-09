نجم الأهلي السابق: رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز من أجل المال

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن الفريق الأحمر لن يتأثر برحيل رمضان صبحي، إلى صفوف بيراميدز، مشددا على أن القلعة الحمراء لا يقف على أى لاعب.

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "رمضان صبحي انتقل إلى بيراميدز من أجل المال عكس تصريحاته الغير موفقة، وهو لم يحقق بطولات مع الأهلي حتي يبحث عن طموحات أخري فى فريق أخر".

وأضاف: "النادي الأهلي يختلف عن أى نادي فى مصر ورمضان غير موفق فى خطوته بانتقاله إلى بيراميدز والمارد الأحمر لن يقف على رحيله".

ويذكر أن بيراميدز أعلن عن ضمه لرمضان صبحي قادم من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي بعقد مدته خمس سنوات حتي عام 2025.