أحمد حسن: لا توجد صناعة كرة قدم في مصر.. وعلينا بناء جيل لـ2030

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن رأيه من في مهنة التدريب في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنه كان قد تواجد في منصب المدير الفني مع أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "مهمة التدريب في مصر أصبحت مهينة ،نظرا لسياسة الأندية في التضحية بالمدربين في اقرب وقت".

وأضاف، " المدربين في مصر لا يحصلون على فرصة قادمة، بسبب التدخلات من قبل مجالس الإدارات في عمل المدير الفني وعدم تمتعه بحقوقه كاملة مع الفريق".

وواصل، " الكرة في مصر عبارة عن تسلية وقت، ولانلعب كرة القدم ولاتوجد لدينا صناعة في كرة القدم ويجب أن نبني جيلا 2030 كجيل مستقبل بشكل مثالي ".

واختتم، " ننتظر جيل مميز قادر على أن يخرج بالصدفة دون تخطيط، ولن هذا ام يحدث لي مصر ،كل دول العالم المتقدم في مجال كرة القدم أصبحت تخطط من أجل بناء اجيال مميزة وقادرة على صنع الفارق".