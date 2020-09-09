أحمد حسن: لا توجد صناعة كرة قدم في مصر.. وعلينا بناء جيل لـ2030

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:45 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، عن رأيه من في مهنة التدريب في مصر خلال الفترة الأخيرة، خاصة وأنه كان قد تواجد في منصب المدير الفني مع أحد أندية الدوري المصري الممتاز.

 

وقال أحمد حسن في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "مهمة التدريب في مصر أصبحت مهينة ،نظرا لسياسة الأندية في التضحية بالمدربين في اقرب وقت".

 

وأضاف، " المدربين في مصر لا يحصلون على فرصة قادمة، بسبب التدخلات من قبل مجالس الإدارات في عمل المدير الفني وعدم تمتعه بحقوقه كاملة مع الفريق".

 

وواصل، " الكرة في مصر عبارة عن تسلية وقت، ولانلعب كرة القدم ولاتوجد لدينا صناعة في كرة القدم ويجب أن نبني جيلا 2030 كجيل مستقبل بشكل مثالي ".

 

واختتم، " ننتظر جيل مميز قادر على أن يخرج بالصدفة دون تخطيط، ولن هذا ام يحدث لي مصر ،كل دول العالم المتقدم في مجال كرة القدم أصبحت تخطط من أجل بناء اجيال مميزة وقادرة على صنع الفارق".

أخبار تهمك

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ يوم

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي السابق يهاجم فايلر

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

فايلر يصدم صالح جمعة من جديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التربية والتعليم: "السناتر.. مرض سنقضي عليه"

منذ حوالي 3 ساعات

نصر عزام يكشف مفاجأة بشأن عقد ميسي مع شركة أديداس

منذ ساعة و 14 دقيقة

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 18 ساعة

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

11:01 م

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

09:34 م

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟