نصر عزام يكشف مفاجأة بشأن عقد ميسي مع شركة أديداس

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:32 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أكد المحامي الدولي نصر عزام، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة هو الخاسر الأكبر في أزمته مع البارسا في الفترة الأخيرة.

 

وقال نصر خلال حواره ببرنامج الماتش: "أزمة ليونيل ميسي كانت أن بند رحيله مجانا دون الشرط الجزائي ينتهي 30 يونيو مع نهاية الموسم بشكل طبيعي".

 

وأضاف: "لكنه عاد وصرح بإستمراره لأنه يعلم أنه سيخسر كثيرا إذا لجأ للقضاء، وبالفعل يعد هو الخاسر الأكبر لأن الجماهير في برشلونة كانت تحبه كثيرا قبل أزمته".

 

وتابع: "ميسي لديه عقد مدى الحياة مع اديداس بمليار يورو، وبالطبع تأثر ذلك بعد أزمته لذلك لم يفضل النزاع القضائي مع برشلونة".

 

واختتم عزام حديثه قائلا: "إنستجرام أيضا يدفع حوالي مليون يورو لرونالدو لكي يضع صورة له داخل المنزل".

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