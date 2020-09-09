نجم الأهلي السابق يهاجم فايلر

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

أكد رمضان السيد، نجم الأهلي السابق، أن تركيز السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للمارد الأحمر، قبل كورونا كان أفضل من الوقت الحالي.

 

وقال السيد فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "فايلر خارج عن تركيزه مع الأهلي بعد عودة بطولة الدوري بسبب التوقف خلال الفترة الماضية، ومستوي الفريق متذبذب للغاية بسبب قلة تركيز المدير الفني السويسري".

 

وعن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز: "لاعب لا يفهم فى الأصول على الإطلاق والنادي الأهلي خيره عليه، واحترف عن طريق القلعة الحمراء، وطاهر سيعوض غيابه فى الفترة المقبلة".

 

ويذكر أن النادي الأهلي حقق الفوز على فريق حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد.

أخبار تهمك

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التربية والتعليم: "السناتر.. مرض سنقضي عليه"

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ يوم

فايلر يصدم صالح جمعة من جديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

11:01 م

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

09:34 م

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟