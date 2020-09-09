مفاجأة.. الأهلي يوافق على تأجيل نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن موقف النادي الاهلي من تأجيل مباريات نصف النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر إقامتها في أواخر الشهر الجاري.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " الأهلي وافق على تأجيل مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، من أجل الاستعداد الجيد لعبور الوداد واستعادة أبرز لاعبي الفريق المصابين".

وأشار، " الأهلي وافق على التأجيل، خاصة وأنه في الوقت الحالي يسعي لإنهاء مسابقة الدوري المصري الممتاز لصالحه بشكل رسمي، اضافة إلى الظروف الصحية التي يمر بها دولة المغرب".

وأضاف، "بيراميدز والزمالك لديهم الرغبة في خوض المباريات في موعدها، نظرا للجاهزية التي يمر بها الفريقين في الوقت الحالي ،الجميع يبحث عن مصلحته الشخصية فقط".

واختتم، " القرار الرسمي بشأن التأجيل من عدمه سيصدر يوم الخميس المقبل، ولجنة الأندية أوصت بتأجيل مباريات نصف النهائي، والجميع ينتظر القرار الرسمي الخميس القادم".