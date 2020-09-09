آيتن عامر بإطلالة رياضية تبرز رشاقتها

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:29 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها ومحبيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت آيتن بالصورة وهي تمارس بعض التمارين الرياضية وعلقت قائله: "إنها رحلة طويلة جداً ولكن أخيراً عُدت إلي المسار الصحيح.. شكراً لك أيها المدرب".

يذكر أن آخر أعمال آيتن عامر مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية" بجانب ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا منافسا لعدد من الأعمال الرمضانية.

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