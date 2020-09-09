نيوكاسل يعلن ضم جمال لويس لاعب نوريتش سيتي

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي اليوم الثلاثاء تعاقده مع جمال لويس من صفوف نوريتش سيتي الذي هبط من الدوري الممتاز.

 

وانضم لويس البالغ من العمر 22 عاما إلى نيوكاسل بعقد يمتد لخمسة أعوام.

 

وبات لويس خامس صفقات نيوكاسل هذا الصيف بعد ضم ريان فرازر وجيف هندريكس والحارس مارك جيليسبي والمهاجم كالوم ويلسون.

 

وقال لويس "إنه أمر كنت اتطلع إليه حقا عندما سمعت بوجود اهتمام كبير، لذا أشعر بالسعادة لتواجدي هنا الآن، نيوكاسل ناد رائع صاحب تاريخ".

 

وقال ستيف بروس مدرب نيوكاسل "جمال  مشروع لاعب واعد، لقد شاهدت تألقه في دوري البطولة الإنجليزية قبل عامين وقد أظهر إمكانياته في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز".

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