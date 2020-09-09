ميدو: اتحاد الكرة كان مجبر على إعلان سرقة الكؤوس والدروع.. وتأجيل دوري الأبطال فرصة لإنهاء الدوري

أشار أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، إلى أن اتحاد الكرة المصري كان مجبرًا على إعلان اختفاء الكؤوس والدروع من مقره بشكل رسمي.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "اتحاد الكرة فوجئ باختفاء الكؤوس والدروع من الجبلاية، كانت هناك عملية تطوير لكن اختفاء الكؤوس اوقف هذه المسيرة".

وأضاف، ",اتحاد الكرة كان لديه تكتم كامل ،وكان لديه الرغبة في عدم الإفصاح عن هذه الأزمة ،لكن أحد الصحفيين قرر أن ينشر تلك المعلومات في وقت الأزمة ".

واختتم، " اتحاد الكرة قرر الاعلان عن الأزمة بعد افصاح أحد الصحفيين عنها خاصه وأنه كان مطالب بتبرئة ذمته من سرقة هذه الكؤوس".

ونوه أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن أن فكرة تأجيل مباريات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، سوف تعطي اللجنة الخماسية أريحية كبيرة في إنهاء الدوري المصري الممتاز في اسرع وقت.

وأوضح ميدو، أن فكرة تأجيل بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، فرصة ذهبية لاتحاد الكرة من أجل إنهاء مسابقة الدوري في أقرب وقت".

وأضاف، " هناك توصية من قبل لجنة الأندية بتأجيل مباريات الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، ويجب أن تكون فرصة ذهبية للجنة الخماسية لإنهاء المسابقة سريعا".