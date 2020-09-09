أحمد حلمي ضيف إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة " الاثنين المقبل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements

يحل الفنان أحمد حلمي،  ضيف إسعاد يونس، في الموسم الجديد من برنامجها الشهير "صاحبة السعادة".

وشارك أحمد حلمي جمهوره فيديو من كواليس الحلقة وذلك عبر حسابه الرسمي بمرقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق حلمي قائلاً: "استنوني يوم الاثنين والثلاثاء الساعة 11مساءً في صاحبة السعادة مع إسعاد يونس علي دي إم سي".

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة" وشارك في بطولة الفيلم "منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب.

كما شارك ‏ في الفيلم عبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي .


أخبار تهمك

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ يوم

فايلر يصدم صالح جمعة من جديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التربية والتعليم: "السناتر.. مرض سنقضي عليه"

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

11:01 م

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

09:34 م

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟