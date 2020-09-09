أحمد حلمي ضيف إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة " الاثنين المقبل





يحل الفنان أحمد حلمي، ضيف إسعاد يونس، في الموسم الجديد من برنامجها الشهير "صاحبة السعادة".وشارك أحمد حلمي جمهوره فيديو من كواليس الحلقة وذلك عبر حسابه الرسمي بمرقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وعلق حلمي قائلاً: "استنوني يوم الاثنين والثلاثاء الساعة 11مساءً في صاحبة السعادة مع إسعاد يونس علي دي إم سي".يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي، فيلم "خيال مآتة" وشارك في بطولة الفيلم "منة شلبي وخالد ‏الصاوي وبيومي ‏فؤاد ‏ولطفي لبيب.كما شارك ‏ في الفيلم عبد الرحمن ‏أبو زهرة وغيرهم من النجوم والفيلم سيناريو وحوار عبد الرحيم ‏كمال ومن إخراج خالد مرعي .