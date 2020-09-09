ماجي بو غصن تسحر الجمهور بلوك جديد.. هل يتعلق بفيلمها الجديد؟

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements

شاركت النجمة اللبنانية ماجي بوغصن متابعيها عبر "انستجرام"، أحدث صورة لها، حيث أطلت على محبيها بلوك عصري، معتمدة لون شعر جديد من درجات البني، فيما علقت: "العودة إلى اللون البني من جديد".

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيما لو كان هذا اللوك يعود لشخصيتها التي ستجسدها في فيلمها الجديد، أم مجرد تغيير في الإطلالة.

يذكر أن ماجي تستعد لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال المشاركة ببطولة فيلم بإنتاج ضخم من شركة “ايغل فيلمز” سيجمع عدداً كبيراً من أهم الممثلين اللبنانيين والسعوديين والمصريين.

وتألقت ماجي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل أولاد آدم الذي شاركها فيه البطولة مكسيم خليل ودانيلا رحمة وقيس الشيخ نجيب.

أخبار تهمك

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصدم صالح جمعة من جديد.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ يوم

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التربية والتعليم: "السناتر.. مرض سنقضي عليه"

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 16 ساعة

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:39 م

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

11:01 م

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

09:34 م

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟