"الفيوم": قيمة التصالح للمتر في القرى ما بين 50 لـ100 جنيه (فيديو)
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة أعلنت صباح اليوم عن تخفيضات مخالفات البناء في كل القرى والأماكن بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تسعير التصالح مع المخالفات بدأ قبل أزمة كورونا بـ 3 شهور، ولذك كان من الطبيعي إعادة النظر في أسعار التصالح بعد الأزمة.
وتابع "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، مساء الثلاثاء، أن معدل الانخفاض وصل في بعض الأماكن لـ 10%، أما في القرى والنجوع فوصل التخفيض لـ 35%، لافتَا إلى قيمة التصالح في القرى يتراوح ما بين 50 لـ100 جنيه للمتر الواحد
الفيوم تعلن خفض أسعار التصالح
وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيم السعرية المخفضة الجديدة للتصالح في بعض مخالفات البناء، عقب تلقي عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة التسعير للمتر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، والمقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي الإدارة المالية، وأعضاء لجنة التسعير، لاعتماد إعادة تسعير قيم المتر المربع للتصالح في مخالفات البناء، بنطاق أحياء الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعة، وكذا طامية وسنورس وأبشواي ويوسف الصديق وإطسا.
وأشار محافظ الفيوم إلى التنسيق مع مسئولي البنك الأهلي المصري، لمنح تمويل مالي ميسر على 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مرعاة ظروف كل حالة، طبقًا للإجراءات البنكية والإدارية والاشتراطات الائتمانية.
وأشاد، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لإعادة التسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على وضع أفضل الحلول للمواطنين البسطاء وتخفيض قيمة التسعير للمتر المسطح، كل موقع حسب ميزاته النسبية، مع مراعاة التسعير بالقرى والنجوع، لافتًا إلى أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30% إلى 35%.
وأكد محافظ الفيوم، أن المبالغ التي يجري تحصيلها تستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلًا عن الارتقاء بالبنية الأساسية ودعم المشروعات الخدمية.
وتابع "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، مساء الثلاثاء، أن معدل الانخفاض وصل في بعض الأماكن لـ 10%، أما في القرى والنجوع فوصل التخفيض لـ 35%، لافتَا إلى قيمة التصالح في القرى يتراوح ما بين 50 لـ100 جنيه للمتر الواحد
الفيوم تعلن خفض أسعار التصالح
وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيم السعرية المخفضة الجديدة للتصالح في بعض مخالفات البناء، عقب تلقي عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة التسعير للمتر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، والمقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي الإدارة المالية، وأعضاء لجنة التسعير، لاعتماد إعادة تسعير قيم المتر المربع للتصالح في مخالفات البناء، بنطاق أحياء الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعة، وكذا طامية وسنورس وأبشواي ويوسف الصديق وإطسا.
وأشار محافظ الفيوم إلى التنسيق مع مسئولي البنك الأهلي المصري، لمنح تمويل مالي ميسر على 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مرعاة ظروف كل حالة، طبقًا للإجراءات البنكية والإدارية والاشتراطات الائتمانية.
وأشاد، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لإعادة التسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على وضع أفضل الحلول للمواطنين البسطاء وتخفيض قيمة التسعير للمتر المسطح، كل موقع حسب ميزاته النسبية، مع مراعاة التسعير بالقرى والنجوع، لافتًا إلى أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30% إلى 35%.
وأكد محافظ الفيوم، أن المبالغ التي يجري تحصيلها تستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلًا عن الارتقاء بالبنية الأساسية ودعم المشروعات الخدمية.
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