"الفيوم": قيمة التصالح للمتر في القرى ما بين 50 لـ100 جنيه (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
أحمد الأنصاري
أحمد الأنصاري
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة أعلنت صباح اليوم عن تخفيضات مخالفات البناء في كل القرى والأماكن بالمحافظة، مشيرًا إلى أن تسعير التصالح مع المخالفات بدأ قبل أزمة كورونا بـ 3 شهور، ولذك كان من الطبيعي إعادة النظر في أسعار التصالح بعد الأزمة.

وتابع "الأنصاري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، مساء الثلاثاء، أن معدل الانخفاض وصل في بعض الأماكن لـ 10%، أما في القرى والنجوع فوصل التخفيض لـ 35%، لافتَا إلى قيمة التصالح في القرى يتراوح ما بين 50 لـ100 جنيه للمتر الواحد

الفيوم تعلن خفض أسعار التصالح
وأعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، القيم السعرية المخفضة الجديدة للتصالح في بعض مخالفات البناء، عقب تلقي عدد من الشكاوى بشأن ارتفاع قيمة التسعير للمتر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام المحافظة اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، وممثل هيئة الخدمات الحكومية، والمقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية، ورؤساء مجالس المدن، ومسئولي الإدارة المالية، وأعضاء لجنة التسعير، لاعتماد إعادة تسعير قيم المتر المربع للتصالح في مخالفات البناء، بنطاق أحياء الفيوم والقرى والوحدات المحلية التابعة، وكذا طامية وسنورس وأبشواي ويوسف الصديق وإطسا.

وأشار محافظ الفيوم إلى التنسيق مع مسئولي البنك الأهلي المصري، لمنح تمويل مالي ميسر على 10 سنوات لسداد قيمة التصالح، مع مرعاة ظروف كل حالة، طبقًا للإجراءات البنكية والإدارية والاشتراطات الائتمانية.

وأشاد، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المشكلة لإعادة التسعير خلال الفترة السابقة، للعمل على وضع أفضل الحلول للمواطنين البسطاء وتخفيض قيمة التسعير للمتر المسطح، كل موقع حسب ميزاته النسبية، مع مراعاة التسعير بالقرى والنجوع، لافتًا إلى أن التسعير الجديد انخفض بنسب متفاوتة من 30% إلى 35%.

وأكد محافظ الفيوم، أن المبالغ التي يجري تحصيلها تستخدم للنهوض بالمشاريع التنموية بما يعود بالنفع على المواطنين، فضلًا عن الارتقاء بالبنية الأساسية ودعم المشروعات الخدمية.

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مخالفات البنا قيمة التصالح بوابة الفجر الفجر الإعلامى وائل الإبراشي

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