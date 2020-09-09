بعد نشرها على "فيسبوك".. الأمن يزيل مزرعة سمكية أعلى عقار بالمقطم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:09 ص
أرشيفية
أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية من إزالة مزرعة أقامها أحد الأشخاص، أعلى سطح عقار بمنزله في منطقة المقطم.

كان منشور تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمن إقامة أحد الأشخاص لمزرعة سمكية أعلى سطح منزله بمنطقة المقطم، تمكنت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية من إزالة المزرعة المشار إليها، وتبين أنها (3) أحواض سمكية بالطوب الأحمر.

وفي وقت سابق، نفى مصدر أمني ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، من مشاركة، تضمنت الادعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتي "بورسعيد – السويس"، نتيجة اعتراض الأهالي للقوات والمعدات، واستشهاد أربعة من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

وأكد المصدر، أن ما تم بثه في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، ويأتي في إطار بث الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.

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مزرعة سمكية بوابة الفجر المطقم الفجر الأمن

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