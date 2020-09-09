مسلسل ابنة السفير يتصدر قوائم البحث

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:26 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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عُرضت الحلقة الأولى من الموسم الثاني من مسلسل "ابنة السفير" وذلك بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أشهر.

وبعد الحلقة الأولى، تصدر المسلسل قائمة الأكثر بحثاً عى محرك البحث "جوجل" في مصر والسعودية.

وتصدر هاشتاج المسلسل الترند التركي، وأسماء أبطاله الثلاثة أنجين أكيوريك ونسليهان اتاغلو واوراز كايجيلر أوغلو بشخصية غديز.

ولكن بالرغم من هذا التصدُّر، لم تحقق أولى حلقاته نسبة مشاهدة عالية، وهي المقياس الأساسي لدى الجمهور التركي

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