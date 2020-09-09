الإسكندرية للفيلم القصير يفتح باب استقبال الأعمال المتنافسة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
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أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، عن فتح باب استقبال الأفلام لدورته السابعة المنتظر إقامتها شهر فبراير المقبل.

ومن المقرر أن يستمر استقبال الأفلام في الفترة من اليوم 8 سبتمبر وحتى 15 نوفمبر المقبل، بشرط أن يكون الفيلم من إنتاج عام 2019 او 2020.

كما قررت إدارة المهرجان أن لا تزيد مدة الفيلم عن 30 دقيقة ويكون مترجم للإنجليزية، عبر الموقع الرسمي للمهرجان.

يقبل المهرجان أفلام (روائي - تسجيلي - تحريك)، ولا تُقبل الأفلام التي سيتم بثها أو توفيرها بشكل كلي أو جزئي على أية قناة تلفزيونية أو عبر الإنترنت أو الهاتف المتحرك أو أية وسيلة عرض عامة، قبل اختتام الدورة السابعة والتي ستنتهي يناير 2021.

يذكر ان "هيباتيا" هي الجائزة الرئيسية للمهرجان، وقد كرم الدورة الماضية الفنان إبراهيم نصر قبل أشهر من رحيله، وذلك تقديرا لمشواره الفني الكبير.

مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير هو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.


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