للمرة الثانية.. ريم البارودي تنضم للجنة تحكيم "Miss Egypt"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
بوابة الفجر
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انضمت الفنانة ريم البارودي، مؤخراً لأعضاء لجنة تحكيم مسابقة "Miss Egypt 2020" برئاسة الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، حيث يعتبر المرة الثانية لها بالمسابقة، فقد شاركت في لجنة تحكيم المسابقة عام ٢٠١٨.

وصرحت دكتورة آمال رزق، ان الفنانة ريم البارودي سوف تتواجد في لجنة تحكيم فعاليات مسابقة "Miss Elegant" والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق ١٦ سبتمبر الجاري بفندق الماسة بمدينة نصر.

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم "Miss Elegant" تضم كلاً من دكتورة أمال رزق رئيسة لجنة التحكيم، الفنانة ريم البارودي، الفنان تامر فرج، الستايلست ريهام عاصم، مصمم الأزياء أحمد مغازي، آلاء عاطف ملكة جمال مصر ٢٠١٩.

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