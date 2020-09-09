للمرة الثانية.. ريم البارودي تنضم للجنة تحكيم "Miss Egypt"





انضمت الفنانة ريم البارودي، مؤخراً لأعضاء لجنة تحكيم مسابقة "Miss Egypt 2020" برئاسة الدكتورة آمال رزق رئيسة المسابقة، حيث يعتبر المرة الثانية لها بالمسابقة، فقد شاركت في لجنة تحكيم المسابقة عام ٢٠١٨.





وصرحت دكتورة آمال رزق، ان الفنانة ريم البارودي سوف تتواجد في لجنة تحكيم فعاليات مسابقة "Miss Elegant" والمقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق ١٦ سبتمبر الجاري بفندق الماسة بمدينة نصر.



