شاهد.. المستشار الطبي لمجلس الوزراء يتبنى حالة "الطفلة ريماس"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:23 ص
الطفلة ريماس
الطفلة ريماس
كـسـاب أحـمـد
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أعلن الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، عن أن الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لمجلس الوزراء، عن تبنى حالة الطفلة ريماس، موجهًا له الشكر على سرعة التفاعل مع الحالة.

من جانبها قالت رودينا فهمى، والدة الطفلة ريماس، التي تناولت إحدى المواد الكاوية، إن مادة كاوية، إن الأطباء أكدوا أن حالة الطفلة خطرة، كونها ما زالت تتقيأ دمًا عندما تتناول أي من السوائل، وتابعت: "بتجيب بلغم زي الدم من فمها".

وأضافت والدة الطفلة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، أنه خلال إجازة مصيف للعائلة قام زوجها بصيانة أجهزة التكييف في المنزل، وكان هناك "رشاشة"، بها مادة كاوية، وأثناء لعب ابنتي وأخيها قام برشها بهذه المادة في فمها، ما أسفر عن تردي حالة الطفلة الصحية.

وناشدت والدة الطفلة، الجميع بالحذر من مثل هذه المواد وإبعادها عن أيدى الأطفال، وتابعت: "أنا فور الحادثة قمت بوضع ماء بملح في فم ابنتي بعدما طلب زوجي منى ذلك، ولكن ذلك تسبب في زيادة سوء حالتها الطبية"، محذرة من اتباع الأقاويل التي يرددها البعض عند تعرض الأطفال إلى حوادث مماثلة.

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