"قلبي وقع" لكارول سماحة تتخطى المليون الأول

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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حصدت أغنية “قلبي وقع” للنجمة اللبنانية كارول سماحة أكثر من مليون مشاهدة وذلك بعد خمسة أيام على طرحها عبر موقع “يوتيوب”.

وحظيت الأغنية بتفاعل جماهيري كبير، وهي أغنية صدرت ضمن أحداث حكاية “العاشق والمعشوق” في الجزء الثالث من مسلسل “مدرسة الحب” انتشارًا واسعًا منذ طرحها عبر المتاجر الموسيفية الكبرى.

أغنية “قلبي وقع ” باللهجة اللبنانية، من كلمات سهام الشعشاع وألحان محمد رحيم وهي أغنية مكتملة العناصر من حيث النص واللحن والتوزيع الموسيقي.

جدير ذكره أن مسلسل “مدرسة الحب3” بطولة أمير كرارة، وجومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، وهو من تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق وليث ربايعة.

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