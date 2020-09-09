مبروك عطية عن فبركة فيديوهات له: "مهافيف ودعيت عليهم" (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:36 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
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عقب الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، على الفيديوهات المفبركة له عن رأيه في قانون التصالح المخالفة، مشير إلى أنه عدى على من حاول تشوهه وفبركة فيديوهات له، بـ "لا سلمت يمينه ولا سلمت شماله".

وأضاف "عطية"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، "أنا لا حبت سيرة قانون التصالح، ولا بلدي اللي أنا عاشق ترابها"، مضيفا أنه يعرف جيدا ما قاله، وتزييف الحقائق جرم كبير وخسة.

وأضاف أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر: "اللي يفبرك فيديوهات غير عاقل، ومهافيف.. اتعلموا من الحمير الحمار عمره ما عدي مقطع غير لما يشوف هيقدر يعدي ولا لاء".

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