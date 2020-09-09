تصريح ناري من والد مروان محسن عن نجله

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد محسن ثروت، والد مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن كل المدربين يعتمدون على نجله فى كل الأوقات.

 

وقال والد اللاعب فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "مروان محسن أفضل لاعب فى مصر وجميع المدربين الذين يأتون يعتمدون عليه بشكل أساسي بسبب إمكانياته، ونجلي يقوم بالعمل على نفسه خلال الفترة الأخيرة".

 

وأضاف: "هل أخطأ المدربين السابقين فى الأهلي والمنتخب الوطني فى إختيار مروان محسن؟".

 

ويذكر أن مروان محسن قد سجل خلال الفترة الماضية فى مرمي كل من الجونة ووادى دجلة ،بعد تعرضه للانتقادات عقب لقاء الزمالك.

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