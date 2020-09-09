مفاجآت في قصة زواج فتاتين بالدقهلية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:16 ص
صورة الفتاتان
صورة الفتاتان
محمد كشك
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سادت حالة من استياء والغضب بين أهالي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إثر انتشار إعلان فتاتين الزواج من بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقتين على صفحتهما الشخصية: "أخيرًا وبعد محاولات كتيرة هيجمعنا بيت واحد".

ورصدت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، تداول المنشور على مواقع "السوشيال ميديا"، ما أثار حفيظة المواطنين.

وعلى الفور وجه اللواء رأفت عبدالباعث مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث من مباحث المديرية، ومباحث مكافحة جرائم الإنترنت.

واكد مصدر أمنى بمديرية الأمن إلى أن "الأكونت"، ليس بمدينة المنصورة، وأن الصور الموجودة به تخص موديل مغربية الجنسية تدعى "عائشة"، لافتا إلى أن الحسابات مزيفة أو وهمية، وأنها تعود لمجموعة من الشباب بسبب أن الفتاتين إحداهما تدعى "شيرين"، والأخرى "ريم" ملتحقتين بمدرسة الملك الكامل الثانوية بنين ولا يوجد منها للبنات بالمدينة.

وأضاف المصدر، أن السبب من هذا كله هو الشهرة وجمع المزيد من التعليقات وبغرض "الشو الإعلامي"، كما أن إحدى "الأكونتات"، مستحدث لم يتعدى الـ5 شهور، مما أثار الشك في مدى مصداقية ما كتب.

وتابع، أن "الأكونت" الآخر "مفبركا"، والصور المنشورة لفتاة أخرى تدعى أمنية شوقي، تعمل "ميكاب أرتست"، والتي ظهرت في فيديو ونفت صلتها تماما بالواقعة وأن "الأكونت"، استغل صورها وأنها بصدد تقديم بلاغ لدى مباحث الإنترنت.

حبس فتاة تعرض نفسها على راغبي المتعة الحرام
وعلى صعيد آخر، أمر المستشار علاء توفيق رئيس نيابة ثاني المنصورة، وأحمد ماريا مدير النيابة، بحبس فتاه تعرض نفسها على راغبي المتعة الحرام في المنصورة ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

وكان تمكن رجال مباحث الآداب، بالتنسيق مع رجال مباحث قسم ثاني المنصورة، من القبض على فتاة ثلاثينية بتقديم نفسها للرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام عن طريق عرض نفسها على الرجال قائدي السيارات راغبي المتعة الحرام مقابل أجر مادي.

تلقي اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مصطفي كمال مدير مباحث الدقهلية يفيد بضبط فتاه، تقدم نفسها للرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام عن طريق عرض نفسها على الرجال قائدي السيارات راغبي المتعة الحرام مقابل أجر مادي.

علي الفور كثف رجال مباحث الآداب بقيادة العميد احمد رمضان ومباحث ثاني المنصورة برئاسة المقدم محمد مطر وتم ضبط "سمر ج ع ع" ٣١ سنة ربة منزل ومقيمة بشارع الفرن بمنطقة عزبة الشال التابعة لقسم ثان المنصورة.

وقامت المتهمة بتقديم نفسها للرجال راغبي المتعة الجنسية الحرام عن طريق عرض نفسها على الرجال قائدي السيارات راغبي المتعة الحرام مقابل أجر مادي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبحوزتها مبلغ مالي ٤١٠ جنيهات، وهاتف محمول أثناء استقلالها السيارة رقم د ق ج ٨٣١٩ بقيادة "محمد ع أ ا" ٣٤ سائق ومقيم بمنطقة أولاد عنان بأجا، وبحوزته مبلغ ٣٣٠ جنيه وهاتف محمول، وبمواجهتمها اعترفت وتحرر المحضر رقم ٩٣٩١ لسنة ٢٠٢٠ جنح قسم ثان المنصورة.

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