مفاجآت في قصة زواج فتاتين بالدقهلية

سادت حالة من استياء والغضب بين أهالي مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، إثر انتشار إعلان فتاتين الزواج من بعضهما البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقتين على صفحتهما الشخصية: "أخيرًا وبعد محاولات كتيرة هيجمعنا بيت واحد".



ورصدت الأجهزة الأمنية بالمحافظة، تداول المنشور على مواقع "السوشيال ميديا"، ما أثار حفيظة المواطنين.



وعلى الفور وجه اللواء رأفت عبدالباعث مدير الأمن، بتشكيل فريق بحث من مباحث المديرية، ومباحث مكافحة جرائم الإنترنت.



واكد مصدر أمنى بمديرية الأمن إلى أن "الأكونت"، ليس بمدينة المنصورة، وأن الصور الموجودة به تخص موديل مغربية الجنسية تدعى "عائشة"، لافتا إلى أن الحسابات مزيفة أو وهمية، وأنها تعود لمجموعة من الشباب بسبب أن الفتاتين إحداهما تدعى "شيرين"، والأخرى "ريم" ملتحقتين بمدرسة الملك الكامل الثانوية بنين ولا يوجد منها للبنات بالمدينة.



وأضاف المصدر، أن السبب من هذا كله هو الشهرة وجمع المزيد من التعليقات وبغرض "الشو الإعلامي"، كما أن إحدى "الأكونتات"، مستحدث لم يتعدى الـ5 شهور، مما أثار الشك في مدى مصداقية ما كتب.



وتابع، أن "الأكونت" الآخر "مفبركا"، والصور المنشورة لفتاة أخرى تدعى أمنية شوقي، تعمل "ميكاب أرتست"، والتي ظهرت في فيديو ونفت صلتها تماما بالواقعة وأن "الأكونت"، استغل صورها وأنها بصدد تقديم بلاغ لدى مباحث الإنترنت.





