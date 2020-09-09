ريال مدريد يسعى للتخلص من ثنائي الفريق

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
بوابة الفجر
علاء خليف
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لا يزال مصير الثنائي ماريانو دياز وجاريث بيل مع نادي ريال مدريد الإسباني غامضًا حتي الآن، ولم يتحدد مصير اللاعبين من الاستمرار مع الملكي من عدمه في الموسم المقبل.


وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني استقرت على الإبقاء على جاريث بيل وماريانو دياز ضمن صفوف النادي الملكي في الموسم الجديد حال عدم تلقيهم عروضًا مناسبة بنفس رواتبهم الحالية أو أعلي منها.


ويسعي مسئولو النادي الملكي للتخلص من الثنائي ماريانو وجاريث بيل بسبب ابتعادهم عن الحسابات الفنية للفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال في الفترة المقبلة، ولكن ترغب الإدارة أيضًا في تحقيق مكاسب مالية من وراء بيعهم.


ولم تصل أي عروض رسمية لنادي ريال مدريد للتعاقد مع ماريانو دياز وجاريث بيل في الفترة الحالية مما يقربهم من البقاء مع النادي الملكي في الموسم المقبل.


يذكر أن نادي ريال مدريد نجح مؤخرا في إعارة داني سيبايوس وابراهيم دياز الى آرسنال وميلان على الترتيب، بينما تمكن النادي من بيع جيمس رودريجيز الى إيفرتون، ويريد التخلص من بورخا مايورال وسيرجيو ريجليون ايضا.

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