نيكول سابا توجه رسالة رومانسية لزوجها يوسف الخال في عيد ميلاده

















وجهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، رسالة لزوجها النجم يوسف الخال بمناسبة عيد ميلاده، الذي يحل اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر، وذلك عبر صفحتها الرسمية في موقع "تويتر".وكتبت نيكول عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة: "ينعاد عليك حبيبي بعرف الظروف مش ملائمة ولا النفسيات بأحلى حلاها بس لازم عيّدك انا وبنتنا".وأضافت: "ونتمنالك كل شي حلو بهالدني لانك بتستاهل احلى الاشياء وان شاء الله السنة الجاية منحتفل بأيام احسن من يلي نحنا فيها وأهم شي نحتفل بوطن كلنا منحلم فيه.. بحبك".ويحتفل اللبناني يوسف الخال اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ43، إذ إنه من مواليد 8 سبتمبر 1977.يذكر أن الشعب اللبناني يواجه حاليًا ظروفًا سياسية واقتصادية وأيضا إنسانية صعبة بعد انفجار مرفأ بيروت الذي سقط فيه عدد كبير من القتلي والجرحى.