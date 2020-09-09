عاجل.. "الصحة": تسجيل 187 إصابة جديدة بكورونا.. و19 حالة وفاة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:17 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الثلاثاء، عن خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا اليوم كورونا فيروس كورونا بيانات كورونا بيان كورونا بوابة الفجر االفجر

أخبار تهمك

مرتضى منصور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجمي الفريق

منذ ساعة

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان أمام تحدي صعب مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

فايلر يصدم صالح جمعة من جديد.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 4 ساعات

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 44 دقيقة

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

وفاة راعى كنيسة القديس ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي متأثرا بكورونا

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

الصحة: لأول مرة.. ارتفاع مؤشر نسب الشفاء من كورونا إلى 28.1%

عاجل.. الصحة تعلن تراجع إصابات كورونا (بيان يومي)

عمرها 91 عاما.. مستشفى عزل قطور بالغربية تعلن خروج أكبر مسنة

الصحة: تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

09:39 م

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

09:34 م

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟