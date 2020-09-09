زكي فطين عبد الوهاب: أبويا مات مفلس.. وورثت منه عدم احترام الفلوس

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:14 ص
بوابة الفجر
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كشف الفنان زكي فطين عبد الوهاب، تفاصيل عن الراحل والده المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب في بوست له: "أنا عمري ما احترمت الفلوس .. ورثت ده عن أبويا الله يرحمه، عمل ٥٣ فيلم في أقل من ٢٠ سنة، وأجره كان الأعلى بين المخرجين، لأن أغلب أ  ما احترمت الفلوس فلامه كانت box office hits".
 
وأضاف: "على سبيل المثال فيلم "ابن حميدو" اتكلف ١٨ ألف جنيه، وجاب ٦٨ ألف، وده كان رقم كبير قوي وقتها، وبرغم ده أبويا مات مفلس لكن أعماله وقيمته الفنية ظلت باقية إلى يومنا هذا ، وسوف يخلد اسمه إلى أبد الآبدين هو وآخرين مثله.. وده أكبر وأجمل إنجاز".



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