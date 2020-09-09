بلجيكا توافق على عودة الجمهور للمدرجات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:30 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

وافقت السلطات البلجيكية على حضور جمهور كرة القدم إلى الملاعب لعدة فرق مثل أندرلخت وأوبن وشارلروا، حيث سيتمكن آلاف المشجعين من الدخول إلى المدرجات لكن بأعداد محددة ومع اتباع معايير السلامة الصحية للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا.

وكان الحد الأقصى من المشجعين في الفعاليات الرياضية في الهواء الطلق هو 400 فرد، رغم أن جميع مباريات الدوري أقيمت دون جمهور منذ 7 مارس (آذار) الماضي.

ووافقت السلطات المختصة اليوم الثلاثاء، على حزمة الإجراءات التي تقدم بها أندرلخت والذي يمكنه اعتباراً من الأحد، استقبال سيركل بروج بملغب لوتو بارك في بروكسل.

وسيكون بوسع فريق العاصمة استقبال 6 آلاف و350 مشجعاً خلال المباريات الثلاث المقبلة للفريق على أرضه.

لكن ذلك شريطة اتباع لوائح مثل الحفاظ على مسافات آمنة وارتداء الكمامات وإجراءات أخرى.

يذكر أن بلجيكا شهدت في الأيام الـ14 الماضية معدل إصابات بالمرض 56.4 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة، أي بتراجع 11% تقريباً، رغم أن الأسبوع المنصرم شهد ارتفاعاً طفيفاً بـ7%.

أخبار تهمك

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 8 ساعات

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 10 ساعات

زيدان أمام تحدي صعب مع ريال مدريد

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ يوم

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعتين و 12 دقيقة

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يزف خبرا سارا لجماهير الزمالك بشأن نجمي الفريق

منذ أقل من ساعة

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

فايلر يصدم صالح جمعة من جديد.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 15 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

09:39 م

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

09:34 م

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

03:59 م

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟