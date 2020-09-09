وزير التربية والتعليم: "السناتر.. مرض سنقضي عليه"

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم إن نظام الفرصة الوحيدة في الثانوية العامة انتهى، والامتحانات الآن تعتمد على الفهم وليس الحفظ.



وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، أنه سيكون هناك دوران للثانوية العامة الأول في يونيو والثاني في أغسطس لمن يريد تحسين درجاته.



وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه تم التنسيق في نظام امتحانات الثانوية العامة بين وزارتي "التربية والتعليم" و"التعليم العالي"، وعرض على رئيس الوزراء، متابعًا: "السناتر مرض في النظام التعليمي ناتج عن سوء الأداء في المدارس ويتم القضاء عليه".



ولفت إلى أن 80% من دخل مجموعات التقوية ستذهب للمعلم، لافتا إلى أنه يمكن للطالب أن يختار مدرسة لتلقي مجموعات التقوية غير مدرسته.





ونوه وزير التربية والتعليم إلى أن المدارس المصرية الوحيدة على مستوى العالم التي نفذت الامتحانات الإلكترونية لأكثر من مليون طالب.





ووجه رسالة لأولياء الأمور قائلًا: "فترة كورونا جعلت المواطنين يتقبلوا التغيير في النظام التعليمي.. والشهية للمزيد زادت..والتقبل المجتمعي جعلنا نسرع أكثر في الخطة.. وبطمن أولياء الأمور سنقدم خدمة جيدة بتكلف أقل بكثير مما يتكبدوها"، مشيرا إلى أن هناك جيوش من البشر يعملون في وزارة التربية والتعليم لتغيير المنظومة.



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عرضت فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، تقريرا مصورا يرصد أهم الملامح والقرارات التي أدلى بها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم خلال مؤتمره الصحفي الخاص بالكشف عن ملامح العام الدراسي الجديد.



ويترقب الطلاب وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا تستعد وزارة التربية والتعليم، على قدم وساق، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.

بوابات تعقيم



تستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.



أدوات تعقيم

وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسي الجديد.



التباعد الاجتماعي

ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



تخفيف الكثافات الطلابية

وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.





كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.



وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.





وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10يونيو 2021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21يناير 2021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 حتى الخميس 4 فبراير2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.