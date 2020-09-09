نقابة المعلمين توجه طلبا عاجلا لطارق شوقي (فيديو)

قال محمد عبدالله، أمين عام نقابة المعلمين، وزير التربية والتعليم طارق شوقي بتعديل القرار الوزاري لسنة 2016، وأن يكون التعليم بنظام المحاضرات، وليس بنظام المجموعات، معقبًا: "الدولة تأخذ حقها، والمعلم يأخذ حقه بعد انتهاء المحاضرة بالكامل في المجموعات الدراسية، وهذا إن حدث فسنقضي على الدروس الخصوصية بالكامل"



وتابع "عبدالله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الثلاثاء، أن المعلم لا يحصل على حقه من أموال المجموعات المدرسية منذ 3 شهور، لأن الأموال تذهب إلى الحساب الموحد الذي يعد نكبة كبيرة، معقبًا: "المعلم يسترد فلوس المجموعات بعد 3 شهور، وهذا يؤدي إلى هروب المعلم من المجموعات المدرسية"



ولفت إلى أن جميع الوزارات قامت بتعديل الأساسي للموظفين، إلا وزارة التربية والتعليم، لافتَا إلى أن المعلم يتقاضى راتبه على المعلمين على أساس 2014، والخصومات تطبق على 2020.



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عرضت فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، تقريرا مصورا يرصد أهم الملامح والقرارات التي أدلى بها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم خلال مؤتمره الصحفي الخاص بالكشف عن ملامح العام الدراسي الجديد.



ويترقب الطلاب وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا تستعد وزارة التربية والتعليم، على قدم وساق، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.





بوابات تعقيم

تستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.



أدوات تعقيم

وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسى الجديد.



التباعد الاجتماعي

ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



تخفيف الكثافات الطلابية

وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.





كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.





وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.



وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.





وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10يونيو 2021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21يناير 2021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 حتى الخميس 4 فبراير2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

