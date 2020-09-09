كريم عفيفي لـ"الفجر الفني": "العمل مع يحيى الفخراني شرف لي"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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يُشارك الفنان كريم عفيفي، في السباق الرمضاني المُقبل من خلال مسلسل يقوم ببطولته الفنان يحيى الفخراني، رامز أمير، إسلام ابراهيم، وهو من إخراج شادي الفخراني، وتأليف عبد الرحيم كمال، ولكن لم يتم الاستقرار على اسم المسلسل حتى الآن .

وأوضح كريم عفيفي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني أنه تعاقد بالفعل على المشاركة في بطولة هذا العمل، لافتًا إلى تم ترشيحه للمسلسل عن طريق المخرج شادي الفخراني.

وأكد سعادته الكبيرة بالعمل مع الفنان يحيى الفخراني، قائلًا :"طبعًا حاجة تبسط جدًا لأني من عشاق دكتور يحيى الفخراني".

في سياق آخر، ينتظر الفنان كريم عفيفي حاليًا عرض مسلسله الجديد"4 أيام 3 ليالي"، وهو من تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

والجدير بالذكر أن كريم عفيفي يُعرض له حاليًا مسرحية " علاء الدين"، وهي بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، سامي مغاوري، وهي من إخراج مجدي الهواري، وإنتاج "كايرو شو".


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