مدير "حياة كريمة": المبادرة تتضمن 1000 قرية في 16 محافظة (فيديو)

قال الدكتور ولاء جاد، مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن مبادرة حياة كريمة تهدف لتوفير حياة كريمة للأهالي في 1000 قرية يعيش بها 12.5 مليون في 16 محافظة، لافتَا إلى أن هذه المبادرة تضمن استثمارات كبيرة في البنية الأساسية في هذه القرى، سواء مشروعات مياه أو الصرف الصحي وكهرباء وخلافه.



وتابع "جاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الثلاثاء، أن المبادرة تضمن رفع كفاءة المنازل، وتوزيع مواد غذائية على الأسرة المستحقة، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت وعرت على الرئيس السيسي يوم السبت الماضي.



ولفت مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة تستهدف 375 قرية في 14 محافظة باستثمارات تصل لـ 10 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه المبادرة يكون من خلال أجهرة الدولة والمؤسسات الخيرية.



هذا، وكشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة مشروع تطوير قرى الريف المصري.



وتابع "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد": "بدأنا المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجا بمصر من يوليو الماضي"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من حياة كريمة شملت 143 قرية في 11 محافظة.



وأضاف أن "المرحلة الأولى من حياة كريمة شملت تنفيذ 51 وحدة صحية وتحسين شبكات الطرق وخدمات القرى في 92 قرية، فضلا عن تنفيذ خدمة الصرف الصحي لـ 47 قرية، إضافة إلى 31 ألف تدخل للخدمات الاجتماعية للقرى الأكثر فقرا".



وفي وقت سابق، قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن محافظة أسوان من أصل 11 محافظة يتم فيها برنامج "حياة كريمة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف قاسم، أن مجموعة وزارة الدولة، ممثلة في وزارات التنمية المحلية، التضامن، الإسكان، التعليم، والهيئة القومية للشرب والصرف الصحي، ووزارة الصحة، وغيرها مثل شركات التمويل تقوم بتنفيذ هذا البرنامج.



وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن أسوان بها 7 مشروعات فضلًا عن 12 مشروعًا لرفع كفاءة الإنارة العامة، ومشروعي لرفع كفاءة الطرق المحلية، ومشروعات رفع كفاءة المنازل في 11 قرية من قرى المحافظة.



وأردف أن الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة في وزارة التنمية المحلية مع الوحدات الفرعية، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تمت تنفيذها في محافظات أسوان، كانت بالتخطيط التشاركي بين الوحدة المركزية والمجتمع الموجود على أرض أسوان، ومنظمات المجتمع المدني وقيادات المحافظة، لتلبية احتياجات المواطن.

