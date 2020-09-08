بعد أسبوعين من طرحها.. "هنعمل لغبطيطا" تحقق 15 مليون مشاهدة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:58 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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احتفل المطرب عمر كمال بنجاح أغنية "هنعمل لغبطيطا" ووصولها ل15 مليون مشاهدة بعد أسبوعين فثط من طرحها.

حيث نشر عمر كمال البوستر الرسمي للأغنية عبر حسابه الرسمي بإنستجرام ، وعلق قائلاً :"الحمد لله 15 مليون ولسة للأسبوع الثاني تريند 1 مزيكا".

ويواصل عمر كمال حفلاته في تونس خلال الأيام الحالية، قبل أن يعود إلى مصر نهاية الأسبوع المقبل، ليضع اللمسات النهائية لأغنيته الجديدة والتي يشاركه بها الفنانة الإستعراضية جوهرة.

وفي سياق منفصل ،طرح عمر كمال، مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة" بالتعاون مع حسن شاكوش وحققت نجاحا كبيرا فور عرضها مباشرة.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوته توزيع إسلام ساسو، ووصل عدد مشاهدتها في أقل من 24 ساعة أكثر من مليون مشاهدة.

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