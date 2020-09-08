ضبط 11 طن اسمدة ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية بالمنيا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:39 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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تمكنت حملة أمنية مكبرة بشرطة البيئة والمسطحات المائية بقيادة اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا من ضبط مخزن تابع لشركة تنمية زراعية للأسمدة الزراعية والمخصبات بدون تراخيص ومجهولة المصدر وبدون فواتير وبعض منها منتهية الصلاحية باحدى القري بمركز المنيا.

وتم ضبط ع.ب.م 30سنه مقيم مركز قويسنا بمحافظة المنوفية المسئول عن إدارة المخزن وبتفتيشه عثر بداخله على 296طن ونصف باجمالى 11036شيكارة أسمدة ومخصبات زراعية بمختلف الانواع والأحجام كما تم ضبط 549جركن مخصبات زراعية واسمدة مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام و370كرتونة من المخصبات الزراعية مختلفة الأحجام والأشكال والأنواع مجهولةالمصدر ومنتهية الصلاحية وبدون فواتير بمخزن للتنمية الزراعية غير مرخص. 

تحرر محضر بالواقعة وجار اخطار المستشار شريف فايق مدير نيابة مركز المنيا.

وعلى جانب اخر قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ان مديرية الصحة بالمنيا، أغلقت 48 منشاة طبية خاصة، وذلك لوجود مخالفات، من خلال الحملات التفتيشية التي تنظمها المديرية لتحقيق الانضباط داخل المنظومة الصحية والمنشات الخاصة، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

وأكد المحافظ، ان الاهتمام بمنظومة القطاع الصحي من اهم الملفات التي تحظي باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات على ان يتم تنظيمها بصفة دورية ومستمرة، لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الحملة شملت المرور على 298 منشاة طبية تنوعت بين المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومعامل التحاليل، وذلك بهدف إحكام الرقابة والمتابعة على المنشآت الطبية الخاصة، والوقوف على مدى استيفاء هذه المنشآت لكافة الاشتراطات والضوابط الصحية.

وأضاف وكيل الوزارة، انه خلال الحملات تحرير 660 محضر مخالف للاشتراطات الصحية، كما تم اعدام 4150 كيلو من المواد الغذائية و6308 لتر من المواد السائلة، وذلك بهدف الوقوف على مدي صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين في الأسواق ومنافذ البيع والمنشآت الغذائية، ومعرفة مدى مطابقتها للاشتراطات الصحية، مضيفًا أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لتلك المنشآت وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة.

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محضر حملة المنيا اسمدة

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