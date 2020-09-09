الأربعاء.. محافظ البنك المركزي في حوار خاص مع أحمد موسى (فيديو)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:22 ص
محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي
داليا الحسين
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن برنامج على مسئوليتي سيستضيف اليوم الأربعاء طارق عامر محافظ البنك المركزي في حوار شامل.

وأضاف "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن محافظ البنك المركزي يقوم بأداء جيد ومجهود كبير.

وأشار إلى أن محافظ البنك المركزي سيجيب على كافة الأسئلة التي تدور في ذهن المواطنين.

وفي وقت سابق، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي من النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس الماضي بنحو 52 مليون دولار.

وذكر البنك المركزي المصري - في بيان يوم الاثنين - أن احتياطي النقد الأجنبي سجل بنهاية أغسطس الماضي 38 مليارا و366 مليون دولار مقابل 38 مليارا و314 مليون دولار في نهاية يوليو السابق عليه.

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