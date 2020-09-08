الأندية الأوروبية تسعي لاستمرار قاعدة التبديلات الـ5

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:30 م
بوابة الفجر
Advertisements
تسعي رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم، في استمرار قاعدة التبديلات الخمس خلال مباريات بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي في موسم 2020/ 2021، آسوة بما حدث في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي.

وقال اندريا انييلي رئيس رابطة الأندية الأوروبية خلال الجمعية العمومية الافتراضية لإيكا اليوم الثلاثاء أن الرابطة ترغب في طرح هذه المسألة على أجندة اللجنة التنفيذية لليويفا يوم 24 سبتمبر الجاري.

وسمح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإجراء خمسة تبديلات بدلا من ثلاثة في الموسم الماضي لمساعدة الفرق على تفادي الإنهاك خلال الأجندة المزدحمة بالمباريات عقب استئناف النشاط الكروي بعد توقفه لعدة أشهر بسبب أزمة جائحة كورونا، مع إمكانية استمرار تطبيق القاعدة في الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تستخدم الدوريات المحلية في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا قاعدة التبديلات الخمسة في ظل ازدحام أجندة المباريات وصولا إلى فترة أعياد الميلاد (الكريسماس).

وعاد يويفا لتطبيق قاعدة التبديلات الثلاثة في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي للموسم الجديد، وكذلك في دوري الأمم الأوروبي، وهو الأمر الذي قوبل بانتقاد من قبل يواخيم لوف مدرب منتخب ألمانيا.

وانييلي نفسه الذي يشغل عضوية اللجنة التنفيذية لليويفا أكد أنه ينبغي تمديد العمل بالقاعدة من قبل الاتحاد الأوروبي لأحداث اتساق في كرة القدم الأوروبية وحماية صحة اللاعبين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ميلان ريال مدريد برشلونة الأندية الأوروبية

أخبار تهمك

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن العام الدراسى (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان أمام تحدي صعب مع ريال مدريد

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد تصريحات "مصطفى ثابت".. استجابة المحافظين بتخفيض قيمة التصالح في مخالفات البناء

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة وراء هروب قيادات الإخوان إلى أوروبا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يحرم بيراميدز من الصفقة الثالثة بعد فتحي ورمضان صبحي

منذ حوالي 13 ساعة

بعد ضم رمضان صبحي.. بيراميدز يتحرك لخطف صفقة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة شاب المنيب وكذب "الإخوان"

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على غيابات الزمالك في مواجهة سموحة بالدوري المصري

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نجم الأهلي يطلب الرحيل

منذ ساعة الا ربع

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

منذ ساعتين و 41 دقيقة

أحمد الشيخ يتخذ قرارا مفاجئا في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. حريق جديد في مرفأ بيروت

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

قرار مهم لوزير التعليم بشأن الشهادة الثانوية العام المقبل

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

اليويفا يخطط لإطلاق بطولة قارية جديدة للأندية الأوروبية

رئيس يوفنتوس يدعم مشروع اليويفا الجديد

رئيس يوفنتوس يحسم موقفه من دوري السوبر الأوروبي

يويفا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن دوري أبطال أوروبا

اجتماعات مستمرة في "يويفا" لحسم مصير البطولات الأوروبية

خطة بديلة لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:01 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي الكبرى

عـاجل.. النائب العام يباشر التحقيقات في أحداث المنيب

09:39 م

الداهية يقترب من الأهلي.. قرار مفاجئ في صفقة "البلايلي"

09:34 م

نجم الأهلي يطلب الرحيل

11:31 م

عاجل - فايلر يُفاجيء كهربا

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تجميد القانون الجملى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 11.. «الزينى بركات» صراع السلطة فى زمن الخيانة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: لماذا يخشى الغرب «تيك توك» الصينى؟