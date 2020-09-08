وزير الخارجية الإماراتي يترأس وفد توقيع السلام مع إسرائيل بواشنطن

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:15 م
بوابة الفجر
وكالات
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قالت الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن وفدا إماراتيا رفيع المستوى سيزور واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في مراسم توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، سيتوجه  على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر الجاري.

وأضاف البيان، أن الزيارة بدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمشاركة في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات وإسرائيل بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال مسؤول بالبيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيستضيف حفل توقيع معاهدة "إبراهيم" للسلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل 15 سبتمبر الجاري (الثلاثاء) في البيت الأبيض.

وأشار المسؤول الأمريكي الكبير إلى أنه "سيكون هذا أول توقيع لمعاهدة سلام بالشرق الأوسط في البيت الأبيض منذ فترة 26 عامًا". 

وبالتزامن مع ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيشارك في حفل التوقيع على معاهدة السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع المقبل في البيت الأبيض.

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