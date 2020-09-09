بعد تدريس مادة "احترام الآخر" الطفل "مهند" يوجه رسالة للسيسي

وجه الطفل مهند عماد أحد أطفال ذوى القدرات الخاصة، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على الاستجابة لطلبه بتدريس مادة "احترام الآخر" بالمدارس في العام الدراسي الجديد.



وقال الطفل مهند" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "كان عندي فرحة كبيرة بأن طلبي من الرئيس أتحقق في أقل من 9 شهور".



وأضاف: "بشكر الرئيس لسرعة الاستجابة لطلبي وبشكل الدكتور طارق شوقي على تنفيذ طلبي وتدريس هذه المادة في المدارس".



وفي تصريحات سابقة قدم الطفل مهند خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " رأى عام"، على فضائية "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاستجابته لطلبه، كما قدم الشكر لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.



وأشار إلى أنه قدم هذا الاقتراح بناء على مشاهدته لتجارب، كما قدم الشكر لوالدته لوقوفها بجانبه:"تعبت وشقيت كتير لحد ما أكون الشخص اللي أنا عاوه، وأتمنى أكون في مؤتمر الشباب المقبل".



بوابات تعقيم

تستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.



أدوات تعقيم

وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسي الجديد.



التباعد الاجتماعي

ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



تخفيف الكثافات الطلابية

وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.

