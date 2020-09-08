البورصة الأمريكية تواصل التراجع الحاد بالختام

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:43 م
بوابة الفجر
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واصلت البورصة الأمريكية التراجع الحاد بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء،  واستمرت أسهم التكنولوجيا في قيادة هبوط "وول ستريت" بعد أن شهدت أكبر موجة بيعية في 5 أشهر في الأسبوع الماضي.

وتراجع سهم "تسلا" بأكثر من 21 بالمائة بعد أن فشلت في الانضمام لمؤشر "ستاندرد آند بورز"، كما هبط سهم آبل بأكثر من 5 بالمائة.

وكانت خسائر أسهم التكنولوجيا ساهمت في تجاوز موجة مكاسب أسبوعية استمرت لخمسة أسابيع في "وول ستريت".

جدير بالذكر أن البورصة الأمريكية أغلقت أبوابها بالأمس احتفالا بعيد العمال.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.5 بالمائة أو ما يعادل 632 نقطة، ليسجل 27500 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 2.8 بالمائة إلى 3331 نقطة، وهبط المؤشر التكنولوجي "ناسداك" بنحو 4.1 بالمائة إلى 10847.3 نقطة.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش،، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.8 بالمائة إلى 93.442.

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