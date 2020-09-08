الجيش اللبنانى أكثر من 67 ألف منزل ومحل متضرر بسبب انفجار مرفأ بيروت

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:09 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلن الجيش اللبنانى، عن انتهاء مرحلة مسح الأضرار التى تعرضت لها المنازل والوحدات السكنية والمحال التجارية فى المنطقة الأكثر تضررا جراء انفجار ميناء بيروت البحرى، مشيرا إلى أن عملية المسح شملت 67 ألفا و380 وحدة سكنية ومحلا تجاريا.

وأشار الجيش اللبنانى فى بيان مساء، اليوم الثلاثاء، إلى أنه من المقرر أن تبدأ مرحلة جديدة من عمليات المسح، بحيث تشمل المناطق الأقل تضررا، داعيا اللبنانيين الذين تضررت منازلهم أو محالهم التجارية ولم يتم الكشف عليها أومسح أضرارها من قبل اللجان المتخصصة بالقوات المسلحة إلى إخطار الجيش لتتمكن اللجان من إجراء عملية مسح الأضرار.  

وكان الانفجار الذى وقع بميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى، أدى إلى وقوع أضرار بالغة فى مبانى ومنشآت العاصمة على نحو قررت معه الحكومة اعتبار بيروت مدينة منكوبة. 

هذا وكان قد هز العاصمة اللبنانية بيروت انفجار هائلا، وأوضح التحقيقات أن الانفجار ضرب مستودع للمفرقعات بالعنبر رقم 12 قرب صوامع القمح في مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت، وسط حالة من الهلع بين السكان .

كما اندلع حريق كبير في مستودع المفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، وترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهرعت إلى المكان فرق الإطفاء التي تعمل على إخماد النيران.

وكشفت مصادر أن "الانفجار أسفر عن وقوع إصابات وأضرار في المنازل والسيارات بعدد من أحياء بيروت جراء الانفجار الذي هز المدينة"، ونقلت سيارات الإسعاف عشرات المصابين إلى المستشفيات وسط دعوات للتبرع بالدم.

ويأتى ذلك فى ذكرى مرور 15 عاما على مقتل الزعيم السابق رفيق الحريري في تفجير شاحنة ملغومة ببيروت كان بداية لاضطراب الأوضاع الإقليمية، تصدر محكمة أسستها الأمم المتحدة حكمها على أربعة متهمين من حزب الله يوم الجمعة المقبل.

وكان قد تم محاكمة الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005، وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء اللبناني آنذاك الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.

وأدى اغتيال رفيق الحريري، إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.

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