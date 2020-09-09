إعلامي عن نظام التعليم الجديد: "ضربة قاضية للدروس الخصوصية"

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:04 ص
عمرو خليل
عمرو خليل
شيماء حسن
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أشاد الإعلامي عمرو خليل، بالقرارات التي اتخذها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فيما يتعلق العام الدراسي الجديد والاتجاه نحو التعليم الإلكتروني خاصة في الثانوية العامة.

وقال خليل خلال تقديم برنامجه "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "النظام الجديد للثانوية العامة ضربة قاضية لمدرسين الدروس الخصوصية".

وأضاف "أن نظام امتحانات الثانوية العامة سيختفي فيه شكل الورقة التقليدي، والامتحان كله هيكون إلكتروني بدون تدخل بشري وحتى التصحيح سيكون إلكترونيًا".

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عرضت فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، تقريرا مصورا يرصد أهم الملامح والقرارات التي أدلى بها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي اليوم خلال مؤتمره الصحفي الخاص بالكشف عن ملامح العام الدراسي الجديد.

ويترقب الطلاب وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد في ظل مرحلة التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذا تستعد وزارة التربية والتعليم، على قدم وساق، بتوفير البوابات المعقمة والكمامات، لحماية الطلاب والمعلمين.

وتستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.

وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.

كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

وتابع "نظام التعليم الجديد سيعتمد على نظام التحسين المعمول به لطلبة الدبلومة الأميركية والذي سيتيح للطالب دخول امتحانين واعتماد الدرجة الأعلى، كما أنه سيعتمد على المنصات الإلكترونية".

واستطرد "سيكون هناك أربع امتحانات الكترونية متكافئة في درجة الصعوبة، وهذا ما سيعمل على القضاء على مسألة الغش والتسريب الذي انتشر في السنوات الأخيرة".

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