البابا تواضروس يختتم لقاء الميديا الثاني للإعلام القبطي

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:08 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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اختتم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم "لقاء الميديا الثاني" بمشاركة ممثلي مجلة الكرازة والقنوات القبطية الأربعة أغابي وC.T.V وME sat وكوجي إلى جانب المركز الإعلامي، والذي استمر لمدة يومين.

وجاء اللقاء الذي عقد في قاعة اجتماعات المكتبة البابوية في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بعنوان "إعلام الكنيسة والعمل معًا". وطرحت خلاله عدة موضوعات تمثل قضايا جوهرية في إطار العلاقة الوثيقة بين وسائل الإعلام الحديثة والعمل الرعوي، والتي تشهد نموًا متزايدًا، من بينها موضوعات "كيف نقدم الكنيسة على السوشيال ميديا"، "منصات السوشيال ميديا (إيجابيات وسلبيات)، "الخريطة الإعلامية في مصر وموقع الكنيسة فيها"، كما تم تقديم تصور لاستراتيجية التربية الإعلامية من خلال السوشيال ميديا لمختلف فئات الشعب من أبناء الكنيسة القبطية.

وقدم نيافة الأنبا بولا مطران طنطا ومنسق اللقاء تقريرًا عن اللقاء الأول الذي أقيم الشهر الماضي.

ونوقشت أيضًا خلال اللقاء مسودة اللائحة الأساسية الخاصة بالهيئة الإعلامية الكنسية الجاري العمل على إنشائها حاليًا كمظلة تعمل من خلالها كافة الكيانات والنوافذ الإعلامية الكنسية.

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وفى سياق منفصل اجتمع اليوم نيافة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بمسئولي خدمة فرح وعطاء بالمقر الايبارشي وذلك بحضور الأب يوسف أسعد راعي كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بقبة الهوا والأب جورج جميل راعي كنيسة العذراء للأقباط الكاثوليك بأحمد حلمي والعديد من خدام الخدمة باغلب كنائس الايبارشية، هذا وعبر نيافة الانبا باخوم عن سعادته بذلك اللقاء وان هدفه هو المقابله وجها لوجه حيث ان وسائل الاتصال المختلفة لا تجعلنا نتواصل، مكملا بتأكيده علي ان الكنيسة تقوم علي الشركة والتواصل. 

كما تخلل الاجتماع مشاركة كل كنيسة بخبراتها وخبرات اجتماعهم خلال فتره كورونا معبرين عن العقبات والبركات التي عاشوها خلال تلك الفتره، بما فيها خبرات الاباء الكهنة ونيافة الانبا باخوم، ثم علق نيافته بكلمة موجزه معطيا فتره ما بعد الكورونا واجتيازنا لها لقب " روح القيامة "، واننا بالتأكيد سنفعل ما كنا نفعله قبل كورونا ولكن بروح القيامة، مستكملا ان الازمة تظهر ما في باطن الانسان وعلينا ان نركز علي المعدن.



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خدمة فرح وعطاء المقر الإيبارشي الكنيست البابا تواضروس الاعلام

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