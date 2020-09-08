إيطاليا: 1370 إصابة جديدة بكورونا









أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن عودة عدوى كوفيد 19 لارتفاع طفيف في أنحاء البلاد مقارنة في الساعات الـ24 الأخيرة مقارنة بيوم أمس.





وفي التقرير الصحفي اليومي للوقوف عند وضع تفشي فيروس كورونا، ذكرت الوزارة أنه “كان هناك 1370 حالة إصابة جديدة”، وهكذا “يرتفع مجموع الحالات الإيجابية من ناحية العدوى بكوفيد 19 منذ بداية حالة الطوارئ، إلى 280153”.





وذكرت الوزارة في معطياتها المنشورة على موقع الدفاع المدني أيضا، أنه “تم تسجيل عشرة ضحايا جدد في الـ24 ساعة الماضية”، بينما “يقبع 143 شخصًا في العناية المركزة، أي بزيادة بحالة واحدة فقط عن يوم أمس”.





وأشار التقرير إلى أنه “لا توجد مقاطعة خالية من الإصابات في البلاد منذ يوم أمس”، وأنه “أجري 92403 من تحاليل الكشف عن الإصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد بذلك الى 9,364,213 مسحة منذ بداية حالة الطوارئ”.





فيما “تعافى 563 شخصاً من الأعراض منذ أمس، ليصبح المجموع الإجمالي 210,801 منذ بداية حالة الطوارئ”.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.





وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.





وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.





وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.



