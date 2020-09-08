محمد نور لـ "فاطمة مصطفى" : ده مش وقت طرح ألبومات جديدة

ل المطرب محمد نور، اليوم الثلاثاء، ضيفا على برنامج "الراديو بيضحك" عبر إذاعة الراديو 9090 مع الإعلامية فاطمة مصطفى، واحتفل خلال الحلقة بنجاح أحدث أعماله الغنائية "جانى فى ملعبى، من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع إسلام ساسو".

وأكد المطرب محمد نور أنه لن يطرح هذا العام ألبوم جديد، موضحا أن العام المقبل سيشهد صدور مينى ألبوم له.

وقال محمد نور: "السنة دى صعب نسمع أو ننزل ألبوم كامل وده ملوش علاقة بفيروس كورونا بس إحنا السنة دى ملحقناش نعمل أى شغل، وفى رأيى ده مش وقت نزول ألبومات جديدة".