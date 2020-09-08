الزرقا يواجه بلقاس ودكرنس استعدادا لعودة القسم الثاني

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يلتقي فريق الزرقا، مع فريق بلقاس، في الرابعة من عصر الأربعاء، استعداداً لعودة مباريات الموسم الحالي، بمسابقة دوري القسم الثاني.

كما سيواجه الزرقا، نظيره، فريق دكرنس، عصر الأحد المقبل، بملعب الزرقا، وسبق للفريق خوض ثلاث مباريات ودية، حيث تغلب على رأس البر 4-2، ثم خسر من المنصورة 3-2، وتعادل مؤخرا مع غزل المحلة 1-1.

ولعب الزرقا، سبعة عشر مباراة، قبل توقف النشاط بسبب الكورونا، حقق خلالهم فوز وحيد، وسبعة تعادلات، وتلقى هزائم، وسجل لاعبيه، 10 أهداف وعليه 27 هدف.

ويملك الزرقا، في رصيدة 9 نقاط، ومن المقرر أن يلعب الفريق خمسة لقاءات، قبل ختام الدور الثاني، حيث سيواجه القناة، ثم يحل ضيفا على فريق الترسانة، قبل يواجه كوكاكولا، ثم يخرج لمواجهة منتخب السويس، وسيختتم الدور الثاني بلقاء فريق النجوم.

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الزرقا الترسانه

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