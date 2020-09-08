وزير الصحة الأسبق يحذر: فيروس جديد منتشر لا علاقة له بكورونا (فيديو)



وأضاف "حاتم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن تقليل الكثافة في الفصول كما قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



وتابع وزير الصحة الأسبق أن موسم الانفلونزا العادية يبدأ من منتصف نوفمبر وقبلها سيتوافر تطعيم الانفلونزا والفضل أن نحصل على تطعيم الانفلونزا لأن وجود الانفلونزا مع الكورونا سيكون أمرا خطيرا.



ووجه "حاتم" نصائح للأسر بعدم الذهاب للمدرسة او العمل إذا ما ظهرت أي أعراض مثل الرشح أو احتقان الحلق والحرارة والكحة الشديدة والحصول على مخفضات للحرارة.



وأوضح وزير الصحة الأسبق أنه في حال حدوث موجة ثانية لكورونا ستحدث في منتصف نوفمبر مع بداية موسم الانفلونزا مؤكدا أن أعراضها ستكون أقل رغم سرعة انتشارها.



وكشف "حاتم"، عن وجود نوع منتشر حاليا من الفيروسات لا علاقة له بالكورونا تختفي أعراضه بعد 48 ساعة يبدأ بحرارة ويمكن علاجه ببارسيتامول ومضاد حيوي خفيف ولا يوجد منه خطر.



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وتستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.



وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسى الجديد.



ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.



وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.



كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.



وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.



وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.



وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10يونيو 2021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.



وأقر المجلس الأعلى للجامعات، أن تبدأ الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17 أكتوبر 2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21يناير 2021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23 يناير 2021 حتى الخميس 4 فبراير2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





قال الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق وأستاذ المراض الصدرية، إن الأساس في الوقاية مع عودة المدارس هو الالتزام بالكمامة والتباعد الاجتماعي.