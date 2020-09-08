انهيار أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء.. "برنت" أدني مستوي 40 دولار

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 11:06 م
أسعار النفط
أسعار النفط
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عادت أسعار النفط للانهيار بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، لتعود لأسعار يونيو الماضى، مع استمرار مخاوف تراجع الطلب على الخام وقوة الدولار.

وتعرض الخام الأمريكي للضغط وسط مخاوف من أن يؤدي الارتفاع المحتمل في حالات الإصابة بفيروس "كوفيد -19" في أعقاب عطلة نهاية الأسبوع الطويلة احتفالاً بيوم العمال في الولايات المتحدة إلى ضعف الطلب على الوقود.

وأظهر تحليل لـ"رويترز" ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في 22 ولاية من أصل 50 ولاية أمريكية في عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت نفسه، زادت الحالات في الهند وبريطانيا.

كما تأثرت أسعار النفط سلباً بالارتفاع القوي للدولار الأمريكي خلال التعاملات، بالإضافة إلى الخسائر القوية للأسهم الأمريكية.

ويترقب المستثمرون الكشف عن بيانات مخزونات النفط الأولية من معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق من اليوم على أن يتم الإفصاح عن الأرقام الرسمية غداً الأربعاء.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 7.6 بالمائة إلى 36.76 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى منذ منتصف يونيو.

وبحلول الساعة 6:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 5 بالمائة إلى 39.94 دولار للبرميل لأول مرة منذ يونيو الماضي.

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