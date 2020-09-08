ناصر فقية يعتذر لرامي عياش والأخير "نحن الرجال مش أصول أن نحكي عن عرض بعض"

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اشتعلت الأجواء مساء أمس عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر؛ وذلك بعدما بدأ كلا من الفنان اللبناني رامي عياش والمخرج اللبناني ناصر فقية في التراشق بالألفاظ.



واعتذر ناصر فقية لرامي عياش من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر وقال: ‏تعليقي على صورة رامي وزوجته داليدا كان ضمن اطار تعليق ساخر وما كان المقصود منه أبداً الاساءة الها. للاسف في اعلاميين دخلوا على الخط وعم يجربوا يصطادوا بالماء العكر. انا بكِن كل الاحترام لداليدا وكان لازم انا ورامي ندرس ردّة فعلنا اكتر. في اشياء اهم نحكي فيها بالبلد، وجب التوضيح.



واستوجب هذا الاعتذار رد الفنان رامي عياش والذي كتب: ‏اعتذارك على راسي ولو حكيت عني شخصيا وحياتك ما كنت رديت مش اصول نحن الرجال نحكي عن حرم وعرض بعض. بتغريدتك هيدي بحط اخلاقك عالراس .ويا استاذ ناصر نحن لا رحنا سياحة ولا حطينا صور احتفالات ولا شط بحر.



وتابع في تغريدة أخرى: ‏نحن رحنا نفتح سلسلة مطاعم اسمها لبنان بكل فخر ونضمن مستقبل ولادنا ان كان بطيارة عامة او خاصة مش هيدا المضمون .وكل خطوة بالأعمال لازم تتواكب بخبر للانتشار فقط لا غير . نحن اقل الناس ومش بحاجة للمكابرة .كل الاحترام الك ولعايلتك.

وبدأت القصة من عند فقية عندما شارك خبر عن عياش بأنه سيطرح أغنية جديدة وأن زوجته تبكي ليسخر منه قائلا:‏ بِكيِت هي وبالطيارة الخاصة او بس نزلوا عالارض؟.







أثارت التغريدة غضب رامي عياش وقرر أن يرد على ماكتبه ناصر وقال: ‏الارض بتشبه اخلاقك. بيندعس عليها.







ولم يمض وقت طويل حتى عادت الحرب الكلامية بينهما تشتعل من جديد برد ناصر وجاء كالآتي: ‏اذا هيك صار مستوى الحديث يا عياش، لكن انت واخلاقك واغانيك وصرمايتي سوا، منيح هيك؟.







وأضاف: من ايّام ما كذّبت عالناس انو معك سرطان لتبيع كم حفلة بالزايد وضحت قديش انت فنان خلوق وانساني!.





