وزير الصحة الأسبق: يجب إغلاق المدارس في هذه الحالة

أدوات تعقيم





كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنيّ، أنه تم الاتفاق على بدء العام الدراسي الجديد في 17 أكتوبر المقبل، وذلك بالتنسيق مع وزير التعليم العالي.



وهناك توجيهات، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، داخل المنشآت التعليمية، والحرص على النظافة والتباعد الاجتماعي واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، من يوم السبت 6 فبراير 2021 حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021، وتستأنف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني يوم السبت 20 فبراير 2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10يونيو 2021.



وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

كما يرجى الحرص على شرب من ٨- ١٠ أكواب مياه في اليوم للمحافظة على رطوبة الجسم، وتناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة.

طالب الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، أستاذ الأمراض الصدرية، بإغلاق المدارس التي يظهر بها أي حالة مصابة بفيروس كورونا المستجـد، مشيرا إلى أن أكثر من 90% من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد تُعالج في المنزل وبلا خطورة.وأضاف "حاتم"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج"على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية"صدى البلد"، اليوم الثلاثاء أنه يجب استخدام الكمامة في الأماكن العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، متابعا أنه يجب تقليل الكثافات في الفصول الدراسية والالتزام بالمسافات الآمنة.وتابع وزير الصحة الأسبق، أن موسم الإنفلونزا يبدأ منتصف شهر نوفمبر، ويجب الحصول على التطعيم للوقاية، لافتا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والكحة الشديدة من الأعراض التي تمنع توجه الطالب للمدرسة.وأشار إلى أنه يجب استخدام الكمامة في الأماكن العامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، متابعا أنه يجب تقليل الكثافات في الفصول الدراسية والالتزام بالمسافات الآمنة.وتابع وزير الصحة الأسبق، أن موسم الإنفلونزا يبدأ منتصف شهر نوفمبر، ويجب الحصول على التطعيم للوقاية، لافتا إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والكحة الشديدة من الأعراض التي تمنع توجه الطالب للمدرسة.وتستعد وزارة التربية والتعليم، لقدوم العام الدراسي الجديد، بتوفير بوابات تعقيم في المدارس، لحماية الطلاب والمعلمين من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.وتلزم وزارة التربية والتعليم، جميع المدارس ملزمة بتوفير أدوات التعقيم وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع دخول العام الدراسى الجديد.ومن المقرر تحقيق التباعد بين الطلاب وتخفيف الكثافات الطلابية وارتداء الكمامات واتباع كافة سبل الكشف المبكر عن المرض.وتقرر وزارة التربية والتعليم، تخفيف الكثافات الطلابية في المدارس في ضوء الإجراءات الاحترازية المتبعة لاحتواء فيروس كورونا.وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قال إن هناك ضرورة للاستمرار في اتباع التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وعدم التراخي في الالتزام بها.