الظهور الأول لـ"رمضان صبحي" مع بيراميدز

حرص رمضان صبحي اللاعب الجديد في صفوف نادي بيراميدز على حضور مران فريق الكرة اليوم، الثلاثاء، بملعب الدفاع الجوي.





ويأتي حضور رمضان بعد إعلان انضمامه للنادي لمدة ٥ سنوات مقبلة بداية من الموسم المقبل في مؤتمر صحفي ضخم.





ورحب الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي برمضان صبحي وكذلك الجهاز الفني بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش ولاعبو فريق الكرة وهنأوه على الانضمام لصفوف الفريق.





ويستعد بيراميدز لملاقاة المصري في الثالثة والنصف عصر الخميس باستاد برج العرب في الجولة ٢٦ للدوري الممتاز.











